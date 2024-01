Code rood: 'Premier League-revelatie komt aankloppen voor sterkhouder Antwerp (en het is niet Vermeeren)'

Bij Royal Antwerp FC heeft men geld nodig en dus lijkt men mogelijk binnenkort afscheid te gaan nemen van Arthur Vermeeren. Maar er zijn ook kapers op de kust voor andere sterkhouders en dus kan het plots snel gaan.

Dat Arthur Vermeeren in de belangstelling staat van topclubs uit Engeland, Duitsland en Spanje? Dat is al langer dan vandaag geweten. Maar nu is er ook verregaande interesse in ... Mandela Keita, die andere middenvelder van The Great Old.

De 21-jarige Belg met een verleden bij KRC Genk wordt momenteel gehuurd van OH Leuven met verplichte aankoopoptie. Ook in de voorbije zomer was er de nodige interesse in de jonge middenvelder, nu klopt West Ham United nadrukkelijk aan.

'West Ham knoopt gesprekken aan voor Mandela Keita'

Het nummer zes uit de Premier League is aan een prima seizoen bezig en The Hammers willen er ook de komende jaren staan. Volgens Gazet van Antwerpen zou West Ham al geïnformeerd hebben in de entourage van Keita of die openstaat voor een overstap naar de Premier League.

Met Norwich, Leeds, Blackburn en Nottingham Forest zijn er heel wat kapers op de kust in Engeland, maar met een subtopper uit de Premier League is er nu dus ook een échte topclub in de bres gesprongen voor de Belg.