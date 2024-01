Gesprekken lopen niet goed af: 'Club Brugge kan stunttransfer niet realiseren'

Enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat Club Brugge geïnteresseerd zou zijn in Jhon Lucumi (ex-Genk). De verdediger speelt momenteel bij Bologna FC, maar zou wel willen verhuizen. Er vonden gesprekken plaats tussen de entourage van de speler en Club Brugge.

Nu meldt transferexpert Sacha Tavolieri dat een transfer heel onwaarschijnlijk is geworden. Volgens hem zouden er veel problemen zijn gekomen van een verzoek dat Bologna had tijdens de gesprekken. De transfer zou niet doorgaan.

Jhon Lucumi won in 2018-2019 de Jupiler Pro League met KRC Genk. In de zomer van 2022 versierde hij een transfer naar de Serie A. Bij Bologna is hij nog geen onbetwistbare basisspeler geworden. Hij speelde er al 49 wedstrijden en kon twee assists geven.

#UPDATE

🇨🇴 Been told that the deal could become UNLIKELY from now.

🗣️ Many problems happened due to #FCBologna request during the talks.

❌⚫️🔵 Currently OFF at the moment but as always…

⏳ Wait&See. #mercato #Clubbrugge https://t.co/AUnda2wiKi pic.twitter.com/3cNhOdqI0K