'RWDM wil sterkhouder van Beerschot wegplukken in Challenger Pro League'

RWD Molenbeek heeft nog aardig wat werk om het behoud af te dwingen. Daarvoor is het op zoek naar de nodige versterking.

RWDM moet dringend aan de bak in de Jupiler Pro League. De club heeft punten nodig, om het behoud veilig te stellen. Daarvoor wordt uitgekeken voor enkele versterkingen.

Volgens Gazet van Antwerpen is de Brusselse club opnieuw geïnteresseerd in Thibaud Verlinden van Beerschot. Dat was ook vorige zomer al het geval, maar ook vanuit het buitenland zou er de nodige interesse zijn voor Verlinden.

De krant ging ten rade bij Beerschot, maar daar zou nog geen enkel officieel contact geweest zijn met RWDM. Beerschot is ook niet echt happig om tijdens de wintermercato nog sterkhouders te laten vertrekken.

Verlinden liet vorige week nog weten erg gelukkig te zijn bij de club uit de Challenger Pro League. Met een transfer is hij niet echt bezig. Zijn makelaar mag hem enkel contacteren als het heel concreet wordt en dat is het op dit moment niet.