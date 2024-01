Van Bommel ondanks goede flow met kopzorgen voor bekerduel tegen OH Leuven

Antwerp heeft 2024 positief ingezet, dat is het minste dat ja kan zeggen na een feestavond op het Gala van de Gouden Schoen en een vlotte 4-1 zege tegen Charleroi. Maar veel ruimte om te feesten is er niet.

De Great Old treft woensdag namelijk al Oud-Heverlee Leuven in de kwartfinale van de Croky Cup. En gezien de opstelling van afgeloen zondag tegen Charleroi zit Mark Van Bommel met wat selectieproblemen.

Tegen de Zebra's moest Arbnor Muja namelijk op de rechtsachter spelen. De Albaniër deed het verdienstelijk en volgens Mark Van Bommel speelde hij bij Drita ook regelmatig op de rechterwingback wanneer er op de linkerflank geen plaats voor hem was.

Bataille, De Laet, Vines

Verder zit Antwerp met de geblesseerde backs Bataille en De Laet. Sam Vines werd deze week dan weer terug verkocht aan de Colorado Rapids in de Verenigde Staten. "Bataille staat momenteel wel al dichter bij de groep dan De Laet op training", wist Van Bommel zondag na de overwinning te vertellen.

Hoe dicht Bataille bij een terugkeer staat, is niet bekend. Maar de wedstrijd van woensdag lijkt toch te vroeg te komen. Waardoor Antwerp toch met een heel dunne spoeling zit op de backs. Door de financial fair play lijkt het bovendien onmogelijk om nog inkomende transfers te doen in deze transferperiode.