Ex-coach Scott Parker prikt naar bestuur Club Brugge

Scott Parker zit ondertussen al meer dan tien maanden zonder job. Zijn laatste opdracht was er eentje van (te) korte duur bij Club Brugge. Nu is hij teruggekomen op het jaar 2023 en de ontgoocheling die hij tegenkwam.

Ondanks het feit dat Parker ondertussen sinds begin maart 2023 zonder job zit, meent hij dat hij wel een betere coach is geworden in de tussentijd. De batterijen kunnen opladen, eens kerst kunnen vieren met de familie, de pauzeknop indrukken, ... Het heeft hem deugd gedaan.

Scott Parker over de ontgoocheling bij Club Brugge

"Ik heb nagedacht over waar ik in de fout ben gegaan en ook over wat ik goed heb gedaan. Ik heb sindsdien aanbiedingen gekregen, maar het is nu cruciaal om de juiste opportuniteit te kiezen. Ik kijk uit naar de volgende uitdaging", aldus Parker tegen Ladbrokes.

Toch had hij ook wel nog wat te vertellen over zijn ontslag bij Club Brugge. Daar werd hij na 12 wedstrijden al de laan uitgestuurd, na 2 overwinningen, 2 nederlagen en 6 gelijke spelen. "Ik had natuurlijk betere resultaten willen neerzetten, maar ik kreeg niet voldoende tijd. Het heeft niet lang geduurd bij Club Brugge. Dat is een ontgoocheling."