Johan Boskamp vergelijkt transfer van Vermeeren meteen met die van De Ketelaere

Arthur Vermeeren is op weg naar Atletico Madrid. Johan Boskamp velt zijn oordeel over deze transfer en maakt een opvallende vergelijking.

Arthur Vermeeren staat op een zucht van de Primera Division. Volgens verschillende bronnen aanvaardt Royal Antwerp FC een bod van 25 miljoen euro van Atletico Madrid.

“Hij gaat voor een van de drie beste clubs in Spanje voetballen. Elke thuiswedstrijd voor zeventigduizend man. En La Liga moet hem toch ook het best passen”, zegt Johan Boskamp aan Het Nieuwsblad.

Volgens de Nederlander is het grote voordeel voor Vermeeren dat er in Spanje gevoetbald wordt, want Duitsland en Engeland zouden hem minder goed liggen.

Een toptransfer voor een Belgische club, maar niet de miljoenen die Club Brugge opstreek voor Charles De Ketelaere, al is de vergelijking niet veraf.

Het wordt uitkijken wie Vermeeren uit de ploeg zal spelen. “De middenvelders die er nu rondlopen, zijn ook geen misselijke mannetjes, hoor. Koke, Ñiguez en De Paul. Die speel je er niet zomaar uit. Dan moet je toch een beetje uitkijken voor een scenario als dat van De Ketelaere in Milan. Zo veel jonge spelers staan er trouwens niet in de ploeg bij Atlético.”

Want spelen is voor een 18-jarige voetballer wel heel erg belangrijk. “Dat staat voorop. Eén wedstrijd om de drie weken spelen is echt niet lekker. In dat geval kan je beter wat langer bij Antwerp blijven”, besluit Boskamp.