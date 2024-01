KAS Eupen-coach Florian Kohfeldt reageert zeer scherp na 'match van vijf minuten' en heeft niet mis te verstane boodschap voor de Pro League

RWDM en KAS Eupen werkten woensdagnamiddag de laatste vijf minuten van hun veelbesproken wedstrijd af. Die begon zondagavond maar werd in de 84e minuut gestaakt wegens wangedrag van de RWDM-supporters.

We kregen uiteindelijk 11 minuten voetbal te zien. KAS Eupen hield goed vol en won de wedstrijd uiteindelijk met 0-1. Na afloop kwam Eupen-coach Florian Kohfeldt voor camera's van Eleven DAZN zijn zegje doen.

"Je kan niets verwachten van deze nieuwe wedstrijd", begon hij. "De beslissing om de wedstrijd nog te laten uitspelen was ongelooflijk voor mij. Je speelt gewoon een nieuwe wedstrijd eigenlijk, het is niet zo dat we nu verder gingen met de wedstrijd. Iedereen is nu wel blij dat we wonnen."

De Duitse coach heeft een zeer duidelijke boodschap voor de Pro League. "De supporters hadden dit keer niet de kans om het resultaat te beïnvloeden, eindelijk. Maar please, please, please, verander die regel gewoon weer opnieuw. Voor de spelers, coaches, iedereen erond, ... Laten we zeggen dat het niet goed is voor de sport om het zo op te lossen."