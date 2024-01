Degradatiekandidaat, maar hoe wankel is de positie van Felice Mazzu? "Dan zullen we een evaluatie maken"

Charleroi zit in het peloton degradatiekandidaten en daar hebben de fans het heel moeilijk mee. Sportief directeur Mehdi Bayat wordt zwaar op de korrel genomen door zijn aanhang. Vooral omdat de concurrentie zich wel al versterkte en er bij de Carolo's nog niets gebeurde.

En ook Felice Mazzu ligt onder vuur. Maar Bayat is niet van plan de coach aan de deur te zetten. "Hij kent zijn spelers buitengewoon goed. Zolang hij hun vertrouwen heeft, bevinden we ons niet in een situatie waarin we zomaar een coach uit de hoed kunnen toveren", vertelt Bayat in LDH.

"Wat zou de geloofwaardigheid van Felice zijn als ik zou zeggen dat als het niet goed gaat in één of twee wedstrijden, we een andere coach zullen nemen? Ik moet hem maximale steun bieden. Ik ben er zeker van dat we weer boven water zullen komen. En dan zullen we een evaluatie maken."

Wel heeft Mazzu het plan om jongeren te integreren geen vervolg kunnen geven. "Bijna 2,5 miljoen wordt jaarlijks uitgegeven aan de jeugdacademie. Als het niet is om spelers voort te brengen, heeft het geen zin. Felice is zich hiervan bewust, maar wanneer het minder goed gaat, is het moeilijk om jongeren in te zetten."