Plots moet KV Mechelen toch een vertrek vrezen: 'Twee clubs drukken door en willen toeslaan'

Deze winter kocht KV Mechelen nog geen spelers en zag het er ook nog geen vertrekken. Daar kan tegen het einde van de transferperiode nu plots wel verandering in komen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn Konyaspor en Kasimpasa aan het doordrukken voor centrale verdediger David Bates. Die eerste club wil trouwens ook David Henen bij KV Kortrijk gaan halen.

Beide clubs hebben contact met de speler en zouden aan het einde van de mercato een bod willen doen. KV Mechelen staat open om te luisteren naar wat de clubs te bieden hebben.

Aan het begin van dit seizoen was zijn speeltijd eerder wisselvallig, maar tegenwoordig speelt Bates iedere wedstrijd 90 minuten onder Besnik Hasi. Hij stond 14 keer in de basis dit voetbaljaar.

