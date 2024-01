Serieuze overdrijving ten aanzien van Antwerp: "Ze hebben spelers van 30-40 miljoen"

Antwerp gaat financieel zaakjes doen als Vermeeren verkocht wordt. Enige overdrijving komt er dan al eens snel bij, vanuit het oogpunt van een tegenstander.

Antwerp gaat het in de halve finales van de beker opnemen tegen KV Oostende, nadat het woensdag ging winnen in Leuven met 2-3. OHL bood dus wel moedig weerwerk. "Ik kan niet meer vragen van mijn spelers, die alles gegeven hebben tegen een ploeg als Antwerp", zegt Oscar Garcia. "Zij hebben spelers van 30-40 miljoen."

Op het moment van die uitspraak kijkt zijn collega Van Bommel eens raar op. Uiteraard is het wel wat overdreven. Het gemaakte punt: OHL deed het niet onverdienstelijk als underdog. "De koelbloedigheid voor doel maakte het verschil. Enkel middenvelders kunnen scoren bij ons. Zij hebben met hun kwaliteiten de kansen gepakt."

© photonews

In de slotfase kwamen de Leuvenaars nog behoorlijk opzetten. "Na de 1-3 hebben we karakter getoond en zijn we er in blijven geloven. Het was pas de tweede keer in de geschiedenis dat OHL in de kwartfinale van de beker stond, maar natuurlijk wilden we wel nog een keer doorgaan."

Zeno Van den Bosch gaf OHL alvast een compliment voor de getoonde strijdlust. Mark van Bommel zette onder meer de prestatie van Vincent Janssen in de verf, die als spelmaker weer van goudwaarde was. Dat dit voor Antwerp nodig was om zich te kwalificeren, daar moeten ze zich bij Leuven dan weer wat aan kunnen optrekken.