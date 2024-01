Deal zo goed als rond: Antwerp raakt verlost van overbodige en heel dure speler

Antwerp moet op elke euro letten en dan is het geen cadeau om een speler met een heel dik contract in je B-kern te hebben lopen. Michael Frey zit daar al een heel seizoen, maar nu is de oplossing gevonden.

De 29-jarige Zwitserse spits heeft nog een half jaar contract bij Antwerp, maar daar telt elke euro momenteel. Frey botste vorig seizoen met Mark van Bommel en werd naar de B-kern gestuurd. Hij werd even uitgeleend aan Schalke, maar ook dat werd geen groot succes. Nu is de Engelse tweedeklasser Queens Park Rangers geïnteresseerd en er lijkt een deal in de maak. Ze willen hem huren tot het einde van het seizoen en dus ook zijn loon overnemen. Daarna is hij transfervrij. Kortrijk had ook interesse getoond, maar knapte af op de loonlast die hij met zich mee zou brengen. Frey wil zich de komende maanden weer in de kijker spelen nadat hij bij Antwerp opzij geschoven werd.