STVV wil topschutter van Challenger Pro League halen maar stuit op één groot probleem

STVV heeft deze wintermercato nog een duidelijke missie: een spits vinden. Daarvoor gaan ze kijken in 1B.

STVV heeft dit seizoen nog niet al te veel gehad aan zijn spitsen. Fatih Kaya kwam al 20 keer in actie voor de Truienaars. Hij wist in al die wedstrijden geen enkele keer te scoren. Kahveh Zahiroleslam speelde dit seizoen al negen keer mee en wist daarin twee keer te scoren, in zijn laatste twee duels steeds één keer.

De club uit Limburg blijft dus op zoek naar een spits op de transfermarkt, maar die zoektocht verloopt niet zo vlot als gepland. Volgens onze informatie is STVV op zoek gegaan in 1B.

Daar is de club terechtgekomen bij Adriano Bertaccini, die bij RFC Luik speelt. Hij zou in het plaatje passen, maar er is wel één groot probleem. De Waalse club wil zeker 1 miljoen euro vangen voor hun spits, en STVV is niet bereid om dat bedrag te betalen. Zo is een akkoord nog ver weg.

Bertaccini is momenteel topschutter in de Challenger Pro League met 11 doelpunten. De Luikse club wil zijn spits liever bijhouden tot aan het einde van het seizoen. De speler heeft nog een verleden bij de jeugd van KRC Genk.