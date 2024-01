Anderlecht haalt financieel uit om Argentijnse verdediger te overtuigen

Het is Anderlecht menens om zich defensief te versterken. Ze halen dat ook alles uit de kast om deze wintermercato nog een centrale verdediger binnen te halen.

Cadiz heeft er alles aang edaan om Federico Gattoni van Sevilla te overtuigen. Het botste echter tegen hun limieten dankzij Anderlecht.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri heeft Anderlecht Gattoni kunnen overtuigen door een doorslaggevend superieur financieel aanbod op tafel te leggen. Anderlecht wil dus duidelijk alles op alles zetten om zich nog defensief te versterken.

Anderlecht zou met Sevilla een overeenkomst hebben voor een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Het is echter nog niet bekend of er ook een aankoopclausule mee is opgenomen in de transfer.