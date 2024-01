Anderlecht komt dichter bij AC Milan-speler maar krijgt concurrentie van een Serie A-club

RSC Anderlecht wil absoluut een centrale verdediger aantrekken tegen het einde van de transferperiode. Paars-wit zijn op zoek en hebben hun oog laten vallen op Marco Pellegrino van AC Milan

Anderlecht is nog op zoek naar een centrale verdediger. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat de club geïnteresseerd zou zijn in Marco Pellegrini, een 21-jarige linksvoetige verdediger van AC Milan.

Maar Anderlecht is niet de enige club zijn die geïnteresseerd is. Ook Hellas Verona zou de Argentijn in de gaten houden. Volgens onze informatie geeft Pellegrino momenteel wel de voorkeur aan RSC Anderlecht.

De komende dagen zullen cruciaal zijn voor Anderlecht in deze zaak. Anderlecht wil Pellegrino aantrekken door hem te huren met een verplichte aankoopoptie.

De verdediger speelde één wedstrijd in de Serie A dit seizoen, maar blesseerde zich al snel. Hij werd ook een Argentijnse jeugdinternational. Zou Pellegrino een goed versterking zijn voor Anderlecht?