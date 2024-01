'Anderlecht onderhandelt met La Liga-club over komst van verdediger'

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe verdediger. De tijd begint te dringen en dus moet paars-wit sneller handelen.

Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe centrale verdediger. De toekomst van Jan Vertonghen is nog steeds onzeker en Zeno Debast zou een mooie transfer kunnen versieren na dit seizoen.

Nu zou Anderlecht aan het onderhandelen zijn met het Spaanse Sevilla om Federico Gattoni over te nemen. Dat meldt Diario de Sevilla. Gattoni is een 24-jarige centerback die maar weinig minuten krijgt in La Liga.

Volgens het Spaanse medium zou het gaan om een uitleenbeurt. Gattoni speelde dit seizoen slechts negen minuten in La Liga. In de Copa Del Rey kwam hij ook twee keer in actie en kon hij zelfs scoren. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt nog op zo'n 3 miljoen euro geschat.