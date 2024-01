Kogel door de kerk: 'Standard verwelkomt morgen verdediger en het is een oude bekende'

Standard beleeft een bijzonder moeilijk seizoen. In de wintermercato is elke versterking meer dan welgekomen.

Enkele dagen geleden was al te horen dat Standard interesse heeft in Jonathan Panzo, een verdediger van Nottingham Forest.

Volgens La Dernière Heure is het dossier in een stroomversnelling gekomen. Panzo wordt morgen al in Luik verwacht voor zijn medische keuring.

Het eerste deel van het seizoen werd hij al uitgeleend, aan Cardiff, maar ook daar speelde hij bijzonder weinig. Slechts vier korte invalbeurten waren voor hem weggelegd.

Panzo is geen onbekende voor de Jupiler Pro League. In het seizoen 2019-2020 werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge.

Gemakkelijk wordt het niet voor Ivan Leko om Panzo in te zetten, want door een gebrek aan matchritme zal het wellicht eventjes duren vooraleer hij speelklaar is.