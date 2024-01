Verandert Anderlecht geweer van schouder op transfermarkt? Cruciale speler weken out

Anderlecht heeft een probleem. Net voor de match raakte bekend dat Ludwig Augustinsson geblesseerd is en waarschijnlijk weken out is. Zijn plaats werd tegen Union overgenomen door Kristian Arnstad, normaal gezien middenvelder van beroep.

Aangezien ook Moussa N'Diaye nog een tijdje out is, heeft Anderlecht wel degelijk een probleem. Ze hebben al geen verdedigers op overschot en hun prioritair transfertarget, Federico Gattoni, is een rechtsvoetige. De onderhandelingen met Sevilla waren al opgestart. Maar...

Nu blijkt Gattoni vandaag gewoon op de bank te zitten bij Sevilla. Hij wordt wel volgende week nog steeds in Anderlecht verwacht. Gaat Fredberg echter nog op zoek naar een linksvoetige verdediger die ook op de linksback kan spelen? Dan zou de piste van Marco Pellegrini, de 21-jarige linksvoetige verdediger van AC Milan hergelanceerd kunnen worden.

In ieder geval moet er iets gedaan worden, want de blessurelast bij Anderlecht is dit seizoen al heel hoog gebleken. Als er straks nog iets gebeurt met een verdediger dan moet er al naar Lapage of Lissens gekeken worden. Bouchouari werd ook al overgeheveld van de beloften.

Het is alvast niet de bedoeling om Arnstad, die deze keer als lapmiddel werd gebruikt, daar te blijven uitspelen. Het worden nog spannende dagen in Neerpede.