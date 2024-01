KRC Genk gaat concurrentie aan met Ajax, Fiorentina, Tottenham en andere topclubs voor jonge parel

KRC Genk wil zich versterken met een aantal nieuwe spelers en kijkt daarbij ook al naar de toekomst. Nu hebben ze ook hun oog laten vallen op een piepjonge speler van Rode Ster Belgrado. De concurrentie is wel enorm.

KRC Genk ziet namelijk wel wat in het 14-jarige toptalent Nebojsa Grujic van Rode Ster Belgrado. De Servische groeibriljant mag niet verward worden met de gelijknamige kanovaarder die ooit Olympisch succes boekte.

De 14-jarige linkerflankspeler staat te boek als een absoluut toptalent. Hij is topschutter bij zijn ploeg én bij de Servische nationale ploeg op zijn leeftijd. In diverse scoutingslijstjes staat hij dikwijls helemaal bovenaan en vanuit Servië wordt ons gemeld dat hij wel eens een bijzonder mooie toekomst voor zich zou kunnen hebben.

Een eerste stap wordt dan een avontuur in het buitenland, waarbij KRC Genk hem er graag bij zou hebben. Er zijn uiteraard vele andere topclubs als kaper op de kust. In de Servische media klinkt onder meer de interesse van Ajax, Tottenham Hotspur, Benfica, Fiorentina en Red Bull Salzburg.

Veel kapers op de kust

Het feit dat hij al jaren wordt gevolgd door allerhande kanalen en er al youtubefilmpjes te vinden zijn van zes jaar geleden onder meer? Dat is ook vaak een teken dat hij al van op heel jonge leeftijd her en der gevolgd werd.

De vraag blijft natuurlijk welke topclub hem in huis zal halen. De toekomst zal moeten uitwijzen of zijn familie het al rijp acht dat Grujic zijn geliefde Belgrado kan/mag verlaten voor een avontuur in het buitenland. De Academy in Genk bewees de voorbije jaren al dat ze een mooie stap naar de toekomst kunnen zijn - een mogelijke troef.