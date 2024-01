KVK-coach Alexandersson blijft ondanks ongeslagen reeks kritisch voor zijn ploeg

Freyr Alexanderssson blijft maar punten pakken met KV Kortrijk. Tegen Club Brugge pakte de IJslander met de hekkensluiter opnieuw een punt.

In de 20 wedstrijden voor de winterstop pakte KV Kortrijk slechts tien punten. Na drie wedstrijden onder Freyr Alexandersson zijn er dat al 50% meer. En de Kerels zijn nog altijd ongeslagen in het nieuwe jaar.

Toch was de IJslander niet tevreden over de eerste helft van zijn ploeg, die niet om over naar huis te schrijven was. "Ik was niet tevreden over enkele fundamentele zaken in ons spel, we hadden precies schrik. Ik vond dat mijn spelers dapperder moesten zijn."

KV Kortrijk-Charleroi

In de tweede helft kwam KVK zelfs even op voorsprong. "Onze voorsprong was misschien niet verdiend, maar wat is iets verdienen in voetbal? Het is de vreemdste, maar ook de mooiste sport ter wereld."

"Hoe we in de laatste minuten, toen we opnieuw achterstonden, Club in de fout hebben gedwongen, dat toont ons groot karakter. En dat nemen we ook mee naar de volgende wedstrijd." Zaterdag ontvangt Kortrijk Charleroi voor een levensbelangrijk degradatieduel.