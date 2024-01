'Versterking van Standard zat ooit nog bij Essevee, maar speelde al bijna twee jaar niet meer'

Standard kan elke versterking heel goed gebruiken. Al is maar de vraag of elk target wel een echte versterking is.

Het Nieuwsblad meldt dat Standard er mogelijk nog een versterking voor de verdediging bij krijgt. Het gaat om William Bianda. Hij werd dinsdagavond in Luik gespot en zou volgens de krant de nieuwste aanwinst van de Rouches kunnen zijn. Bianda is 23 jaar oud en speelde drie seizoenen geleden nog voor Zulte Waregem. Daarna trok hij naar de Franse tweedeklasser Nancy. Of Bianda meteen inzetbaar is, is maar zeer de vraag. Sinds vorige zomer zit hij al zonder club. Zijn laatste wedstrijd die hij speelde is van april 2022.