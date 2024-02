De tijd begint te dringen voor KAA Gent na nieuwe afwijzing

KAA Gent gaat vandaag nog proberen uithalen op de transfermarkt. Hugo Cuypers mag en kan enkel naar de MLS (Chicago Fire) als er een vervanger gevonden wordt. En eigenlijk willen Louwagie en co zelf twéé spitsen in huis halen. Maar het gaat stilaan héél moeilijk.

Mickaël Biron was een van de opties die de voorbije dagen circuleerde, maar de spits van RWDM liet ondertussen verstaan liever in Brussel te blijven en gaf dus een 'neen' aan KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck.

Die zag de voorbije dagen wel meer mensen een transfer naar Gent weigeren en ook Biron heeft er dus geen zin in. Hetzelfde mag gezegd worden van Thomas Henry van Hellas Verona, een oude bekende van de Jupiler Pro League.

Resten er nog opties voor KAA Gent?

De ex-speler van Tubeke en OH Leuven wil ook niet naar België komen, want een persoonlijk akkoord vinden met Gent was niet haalbaar - tenzij er in de komende uren toch nog schot in de zaak zou komen. Volgens Het Laatste Nieuws is de kans echter zeer klein geworden.

Dan maar alles op alles zetten voor Philippe Keny? De spoeling en opties worden stilaan dunnetjes en dus begint te tijd te dringen voor Michel Louwagie ... En eigenlijk ook voor Hugo Cuypers.