Deed KVC Westerlo de perfecte wintertransfer? "Geweldige opportuniteit voor mij"

KVC Westerlo kon dinsdagavond overtuigend met 4-2 winnen van Cercle Brugge. De Kemphanen waren na 30 minuten spelen al klaar met Cercle. Spits Romeo Vermant kon alweer scoren.

KVC Westerlo is goed op weg. De club is de laatste weken flink geklommen in het klassement. Kan er nu terug naar boven gekeken worden? "Dat zou ik nu niet direct zeggen, maar we zijn op de goede weg", vertelt Rome Vermant. "Zaterdag wacht ons opnieuw een heel belangrijke wedstrijd tegen OH Leuven. We gaan daar opnieuw top moeten zijn om de drie punten te pakken."

Vermant lijkt met veel zelfvertrouwen te spelen. Dat demonstreerde hij alweer bij zijn doelpunt. "Ja tuurlijk, maar het heeft ook te maken met hoe je binnenkomt. Ik ken de coach en hij geeft mij veel vertrouwen. De ploeg rondom mij ook. Ze beginnen met beter en beter te kennen. Ik voel me ook gewoon heel goed hier, dat doet veel."

De jonge spits lijkt perfect in het plaatje te passen bij Westerlo. "Het was de perfecte opportuniteit voor mij om naar hier te komen. Ik ben heel blij dat ik hier mijn steentje kan bijdragen."

Met de manier waarop Westerlo speelt momenteel, is het gek om te denken dat de club slechts tiende staat in het klassement. "Dat was ook het gevoel dat ik had toen ik hier aankwam. Er zit hier echt veel kwaliteit. We hebben dat zaterdag gezien op Gent, nu ook tegen Cercle Brugge", besluit Vermant, die zich duidelijk op zijn plaats voelt in de Kempen.