Het is Transfer Deadline Day, maar niet overal: hét belangrijke overzicht

Het wordt opnieuw een bijzondere dag in de Jupiler Pro League, want verschillende ploegen willen zich graag nog versterken met een of meerdere spelers. En dus wordt het een zaak om te kijken wanneer de deadline verstrijkt.

In de meeste grote competities gaat de poort van de wintermercato vandaag dicht. Niet op 31 januari zoals het vroeger was, maar dus op donderdag 1 februari. Ook in ons land, maar dus ook in vele andere landen in Europa.

Samen met de Jupiler Pro League sluit ook de transfermercato in de Eredivisie, de Premier League en de Spaanse competitie. De Ligue 1 sluit een uurtje eerder, terwijl ze in Duitsland (18 uur) en Italië (20 uur) al veel sneller gerust kunnen zijn.

Niet overal boeken toe vannacht

Portugal (2 februari) en Turkije (8 februari) zijn een paar van de andere landen uit de top van Europa waar de mercato nog langer open is, voor het Belgisch amateurvoetbal is de markt dan weer gesloten sinds woensdagavond.

De mercato in pakweg de MLS is dan weer nog tot 23 april open. Een deal rond pakweg Hugo Cuypers richting Chicago Fire hoeft dus niet per se donderdag getekend worden. Daarin schuilt ook een gevaar voor de Belgische teams.