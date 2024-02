Waarom Riemer vanavond geen beroep doet op Angulo en Degreef

De selectie van Anderlecht voor de match tegen KV Mechelen deed bij een paar paars-witte fans toch wenkbrauwen omhoog gaan. Tristan Degreef en Nilson Angulo zaten er immers niet bij. Dat heeft ook een goeie reden.

Sinds de stage in Tunesië werden de twee jonge talenten telkens in de kern opgenomen. Veel speeltijd verzamelden ze wel nog niet, maar Brian Riemer wachtte het moment af dat de wedstrijdomstandigheden mee zaten om ze wat meer ervaring te laten opdoen.

Tegen KV Mechelen selecteerde hij ze niet omdat de RSCA Futures morgen (vrijdag) tegen... SL16 spelen, de beloftenploeg van Standard. Ondanks dat de Futures een vrij comfortabele voorsprong hebben op de degradatieplaatsen willen ze toch geen risico nemen en met een sterke ploeg aan de aftrap staan.

SL16 staat immers wel in de gevarenzone en heeft zich duchtig versterkt tijdens de mercato. Anderlecht wil dat zijn beloften de komende jaren in de Challenger Pro League blijven spelen en Degreef en Angulo kunnen daar nog een grote rol in spelen.