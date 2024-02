Club Brugge greep op TDD nog naast 18-jarig talent van... Eupen, Genk en Standard op vinkenslag

De 18-jarige beloftevolle linksback Lorenzo Youndje wordt al enkele weken gevolgd door Racing Genk en Standard. Hoewel er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met beide clubs, was het uiteindelijk Club Brugge dat een aanbod heeft gedaan. Zonder succes.

Opgeleid in de jeugdacademie van RFC Luik, is Lorenzo Youndje een van de grote talenten van de academie van AS Eupen. Hij kwam in 2020 naar de Duitstalige regio en voltooide zijn opleiding in de jeugdteams van Eupen voordat hij zijn eerste professionele contract tekende.

Als lid van het eerste team sinds oktober heeft de Belgische U19-international tien keer gespeeld in de competitie, met een totale speeltijd van slechts 79 minuten. Hij was basisspeler in de Belgische beker, maar werd in de 56e minuut gewisseld tijdens de nederlaag tegen KV Oostende.

Versterking voor beloftenploeg

Het talent van de linkervleugelverdediger is onmiskenbaar en zoals in december al werd onthuld, stond hij bij twee Jupiler Pro League-clubs op de shortlist: Racing Genk en Standard. Die wilden hem in de beloftenploeg laten rijpen.

Maar aan het einde van de transferperiode heeft een andere club met een tweede professioneel team de aanval ingezet: Club Brugge. Volgens onze informatie heeft Club Brugge een leenbod met aankoopoptie gedaan voor Youndje, die aanvankelijk de rangen van Club NXT had kunnen versterken. Het bod is afgewezen door AS Eupen, dat zijn talent niet wil laten gaan deze winter.