Genk moet nog opletten: 'Club wil profiteren van latere sluiting transfermarkt om spits in te lijven'

De transfermarkt in België is inmiddels gesloten, maar in het buitenland is de markt hier en daar wél nog open. En dus kan er de komende dagen aan uitgaande zijde zeker nog wel wat gaan gebeuren.

Het Oostenrijkse Wolfsberger AC wil zich bijvoorbeeld nog versterken met de Genkse spits Victor Beniangba. Die 20-jarige aanvaller komt voorlopig vooral uit voor Jong Genk, maar staat te boek als een ferm talent. Wolfsberger AC wil Beniangba van Jong Genk Beniangba zou volgens Oostenrijkse media hoog op het verlanglijstje staan. Hij is sinds 2022 in Genk en kwam toen over van het Egyptische Cleopatra. Wolfsberger AC heeft nog vier dagen om de deal rond te krijgen. De transfermarkt in Oostenrijk is open tot 6 februari middernacht. Bij de A-kern van Genk speelde Beniangba voorlopig nog niet, bij de beloften was hij wel al goed voor twaalf doelpunten. Benieuwd of de Limburgers bereid zijn om mee te werken.