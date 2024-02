Sportief directeur zegt wat fans van SK Beveren van Kylian Hazard mogen verwachten

Op de slotdag van de transfermarkt haalde SK Beveren Kylian Hazard binnen. Hij wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van RWDM.

Kylian Hazard heeft al er al een aardige carrière in het Belgisch voetbal opzitten. Nadat hij bij Tubeke en Lille werd opgeleid, debuteerde hij in 2013 bij White Star Bruxelles. Een jaar later trok de pocketaanvaller naar Zulte Waregem waar hij zijn debuut in de Belgische Eerste Klasse maakte. Na een tweejarig avontuur bij het Hongaarse Ujpest trok de Belg naar Chelsea.

In 2018 keerde Hazard terug naar België om bij Cercle Brugge aan de slag te gaan. Voor de Vereniging speelde hij 68 wedstrijden op het hoogste niveau. Eind januari 2022 vertrok de aanvaller naar RWD Molenbeek. Hij speelde er eerste op huurbasis, later kreeg hij er een tweejarig contract aangeboden.

Sportief directeur Tom Van den Abbeele is alvast in zijn nopjes met de nieuwkomer. “Met Kylian Hazard halen we een speler die geen introductie nodig heeft. Kylian is een speler met uitzonderlijke kwaliteiten, zoals hij vorig seizoen met zes doelpunten en zeven assists in de tien wedstrijden van de Promotion Play-offs van de Challenger Pro League nog liet zien”, klinkt het op de website van de club.

Een opportuniteit zoals dat heet, al is het uitkijken in welke fysieke shape Hazard zit en hoe snel hij inzetbaar is voor Beveren. “Hij is na zijn blessure al een heel eind gevorderd in zijn revalidatie en werkt elke dag keihard om sterker en fitter terug te keren op het veld. We weten dat hij nog even nodig heeft en willen geen stappen overslaan, maar het doel is duidelijk: Kylian Hazard in optimale omstandigheden begeleiden, zodat hij belangrijk kan zijn voor SK Beveren en ons kan helpen onze doelstellingen voor dit seizoen te behalen.”