Antwerp komt met mededeling na donkerrode jaarrekening en schept duidelijkheid

De jaarrekening van Antwerp kleurde donkerrood. De club leed een recordverlies afgelopen seizoen. Nu komt de Great Old met een mededeling.

In het seizoen 2022-2023 leed Antwerp een recordverlies van meer dan 46 miljoen euro. Nog nooit eerder gebeurde dit ooit bij een Belgische club. Antwerp kwam nu met een mededeling via zijn officiële kanalen.

'Vorige week werd de jaarrekening van RAFC voor het seizoen 22-23 neergelegd. Ook de kapitaalsverhoging die gebeurd is voor 31.12.23 zou eerstdaags gepubliceerd moeten worden. Hoewel deze berichtgeving weinig nieuwe zaken bevat willen we proactief duiding geven. Het is al meermaals toegelicht dat de club in een overgangsfase zit die momenteel een versnelling hoger schakelt. De omschakeling om minder afhankelijk te worden van de eigenaar en naar een zelfbedruipend model te evolueren kost tijd en brengt de nodig moeilijkheden met zich mee', klinkt het op de clubwebsite.

Antwerp rekent op uitgaande transfers en Europese successen

De Great Old wil rekenen op uitgaande transfers en Europese successen. 'Bepalend in dit proces zijn de middelen die voortkomen uit uitgaande transfers en Europese poulefases. In het huidige seizoen 23-24 zijn heel wat targets gehaald – kwalificatie Champions League en de transfers van Gaston Avila en Arthur Vermeeren – wat voor het huidige seizoen tot mooie resultaten zal leiden. Die cijfers hebben echter geen enkele impact op het seizoen 22-23.'

Er vond afgelopen jaar, eind december, al een kapitaalsverhoging plaats. 'Het grote verlies in seizoen 22-23 is daarom volledig opgevangen door een kapitaalsverhoging waardoor de club over een positief eigen vermogen blijft beschikken. Met de sportieve successen en gerealiseerde transfers zijn ook de juiste stappen gezet op vlak van Financial Fairplay en Sustainability.'

Er werd bij de club geïnvesteerd met een duidelijk doel. 'De familie Gheysens heeft de voorbije jaren met een duidelijk doel geïnvesteerd – de club op het juiste moment onafhankelijk laten worden – en blijft ook nu ondersteunen. Het liet de club toe om te kunnen versnellen en heeft op die manier voor een goeie basis gezorgd van waaruit vandaag verder kan gebouwd worden aan een financieel stabiele toekomst.'

De club houdt zich sterk dat het een goede basis heeft gelegd. De ambities blijven duidelijk ook groot. 'Hiervoor blijven – zoals bij alle clubs – Europese inkomsten, uitgaande transfers en infrastructuur zeer bepalende parameters. Er staat terug een mooie, sterke club met nationale uitstraling. De fundamenten staan er. Met de enorme ontwikkeling van de jeugdacademie, met de recente integratie van een heel aantal jongeren in de A-kern, de sportieve successen van jeugdteams op buitenlandse tornooien en de transfer van Arthur als orgelpunt, kan RAFC nu ook beschikken over een solide basis.'