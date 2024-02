'Antwerp kruist de degens met Dortmund, Brighton en anderen in zoektocht naar definitieve opvolger Arthur Vermeeren'

Royal Antwerp FC wist op de slotdag van de wintermercato met Eliot Matazo nog een opvolger voor Arthur Vermeeren binnen te halen. Maar hij wordt slechts gehuurd, waardoor er al moet verder gekeken worden richting de zomer.

De kans dat Eliot Matazo ook na de zomer nog bij Antwerp zal zitten? Die is heel klein - al kan in voetbal alles. En dus moeten Marc Overmars en co misschien al beginnen uitkijken naar een definitievere opvolger voor Arthur Vermeeren.

Die lijken ze nu ook gevonden te hebben, want volgens Franse bronnen zit The Great Old achter Mahamadou Diawara aan. Die speelde dit seizoen ondertussen al 344 minuten verdeeld over negen wedstrijden in de Ligue 1 bij Olympique Lyon.

Zware concurrentie van onder meer Borussia Dortmund

Dat team haalde hem vorige zomer weg bij PSG en legde hem tot 2027 onder contract. Antwerp ziet wel wat in de centrale middenvelder en wil een poging ondernemen om hem in te lijven de komende zomer, al zijn er uiteraard ook kapers op de kust uit het buitenland.

Onder meer Brighton & Hove Albion en Borussia Dortmund zitten ook achter hem aan, al zijn er nog meer kanshebbers om de jongeling van amper achttien jaar in te lijven.