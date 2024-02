Serge Gumienny heeft zeer duidelijke mening over VAR-fase tijdens Anderlecht-Gent en heeft niet mis te verstane boodschap voor Referee Department

Anderlecht heeft zondagavond met 1-0 gewonnen van KAA Gent. Paars-wit had genoeg aan een strafschopdoelpunt, al had de wedstrijd er heel anders kunnen uitzien.

Julien De Sart scoorde tegen het einde aan de gelijkmaker, maar die werd afgekeurd omdat Arnstad ging liggen na contact met Kandouss. De VAR vond het een clear error en zo kon KAA Gent met nul punten de bus op richting huis.

Serge Gumienny heeft een duidelijke mening over de situatie. "Bij die afgekeurde gelijkmaker van De Sart zie ik alleen maar een verdedigende schwalbe van Arnstadt. Hij heeft enkel oog voor de aanvaller, hij weet niet eens waar de bal is en gaat dan liggen bij het minste contact. That's it. Dan stel ik me de vraag: wat heeft de VAR gezien dat hij zó belangrijk vindt om Laforge naar het scherm te roepen. Het gaat hier toch echt niet om een clear error?", stelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Over de niet-gefloten strafschop voor die handsbal van Debast dan: daar valt wel iets te zeggen voor een voorafgaande fout van Depoitre. Maar in beide fases is Laforge wel bijzonder streng voor de aanvallende spelers. Als hij de lat ook zo laag had gelegd voor de verdedigers, dan had hij de bal aan beide kanten ook een paar keer op de stip moeten leggen", gaat Gumienny verder.

De voormalige scheidsrechter weet dat het beter moet. "De scheidsrechters lijken weer helemaal de pedalen kwijt. Ze doen hun best, maar ze moeten beter begeleid worden. Dus wordt het ook hoog tijd om naar de verantwoordelijkheid van het Referee Department en zijn buitenlandse topmensen te kijken."

Gumienny vindt duidelijk dat de scheidsrechter niet op niveau zijn momenteel, hij is hard. Iedere week krijgen we momenten als die op Anderlecht waar veel discussie over ontstaat.

"Ze worden dik betaald en zitten nu toch al een paar jaar in België. Wanneer gaan we eindelijk verbetering zien? Het moet toch beter kunnen dan dit? Anders wordt het tijd om de scheidsrechtertop de rekening te presenteren en op zoek te gaan naar ander en beter."