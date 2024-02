Speelde fase van donderdag mee om goal Gent af te keuren? "Ik heb het direct aan de ref gevraagd of hij die fase gezien heeft"

De geannuleerde gelijkmaker van Gent tegen Anderlecht gaat nog wel wat discussie uitlokken. Het was alvast licht, maar bij Anderlecht wezen ze meteen naar de fase van donderdag waarbij KV Mechelen ook voor een lichte overtreding een penalty kreeg.

Heeft dat meegespeeld? Het zou zomaar kunnen, want Mats Rits maakte de scheidsrechter er meteen attent op toen hij naar het scherm geroepen werd. "Ik heb aan Laforge gevraagd of hij de beelden van donderdag gezien heeft", aldus de middenvelder.

"Dat was toen ook heel licht. Als dat een fout was, was dit er ook één", vond Rits, die ook wees naar de goal van Angulo die afgekeurd werd voor buitenspel. Er werd daar heel vlug gevlagd terwijl het normaal 'wait and see' moet zijn. "Dat was geen buitenspel hoorde ik al. Maar goed, we moeten ook sneller die 2-0 maken."

In het Gentse kamp waren ze natuurlijk bijzonder boos. Doelpuntenmaker Julien De Sart had het moeilijk om zijn emoties in bedwang te houden. "De VAR neemt alle emotie weg uit het voetbal, of het nu een lichte fout was of niet. Ik heb de beelden nog niet gezien en ga mijn emoties nu dus niet de vrije loop laten."