Keert Roman Yaremchuk nog terug naar Club Brugge? 'Speler heeft besloten waar hij verder wil'

Roman Yaremchuk wordt sinds deze zomer uitgeleend aan Valencia door Club Brugge. Zal de spits ooit nog terugkeren naar blauw-zwart?

Club Brugge heeft met Thiago zijn scorende spits gevonden. Hij scoorde al 16 doelpunten in 24 wedstrijden dit seizoen. Ook hebben ze Ferran Jutgla nog op de bank zitten.

Voor Yaremchuk was er geen plaats meer. Hij mocht het gaan proberen bij Valencia in La Liga. Daar deed hij het eerst niet goed, al krijgt hij tegenwoordig wel een pak meer kansen. In de laatste vijf wedstrijden mocht hij drie keer starten en scoorde hij twee keer.

Volgens Radio Marca Valencia, voelt Yaremchuk zich heel goed bij Valencia. Het medium meldt dat hij graag wil blijven nadat zijn huurcontract afloopt en dat hij vastbesloten is om daar naartoe te werken.

In dat huurcontract zit overigens geen aankoopoptie. Ook Valencia zelf heeft nog niet laten blijken dat ze Yaremchuk definitief willen overnemen.