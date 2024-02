Tim Pots reageert met klare taal op voorstel van Brian Riemer om buitenlandse refs te gebruiken in play-offs

De scheidsrechter en de VAR van dienst maakten in het duel tussen RSC Anderlecht en KAA Gent geen goede beurt. Het was bijlange niet de eerste keer dit seizoen dat er klachten waren.

De scheidsrechters blijven het ontzettend moeilijk hebben om foutloos een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Het duel tussen RSC Anderlecht en KAA Gent werd overschaduwd door enkele dubieuze momenten en onterechte beslissingen.

Brian Riemer, de trainer van RSC Anderlecht, deed op de persconferentie dan maar het voorstel om buitenlandse scheidsrechters op te roepen om de play-offs te fluiten, maar ex-scheidsrechter Tim Pots vindt dat helemaal geen goed idee, want ook in het buitenland zijn er issues.

Bovendien is het reglement niet van die aard zoals in hockey of tennis. In die sporten is er weinig tot geen ruimte voor interpretatie, terwijl dat er in het voetbal wel is, zo geeft hij mee in een interview met Het Laatste Nieuws.

Kosten veel te hoog voor buitenlandse refs

Buitenlandse scheidsrechter bieden volgens hem maar één zekerheid: “Dat het een gepeperde factuur zal zijn. Want als je een kwaliteitsinjectie wil, dan moet je ook geen scheidsrechters uit Cyprus halen. Dan kijk je naar Nederland of Duitsland.”

Die verdienen meer dan hier, maar er is ook de logistieke kost om hen naar ons land te laten komen. De factuur zal oplopen en daar heeft niemand zin in. Maar het is ook een volledig verkeerd signaal naar de Belgische refs, aldus Pots.

“Ik zou dat een blaam voor het hele scheidsrechterskorps vinden. Richting play-offs zullen we vooral selectiever moeten zijn binnen het eigen korps. Er is genoeg kwaliteit om ervoor te zorgen dat we tijdens die vier wedstrijden de juiste teams van zeven mensen op elke wedstrijd kunnen zetten.”