Union SG komt met duidelijk statement nadat het klacht binnenkreeg

Enkele vrouwelijke supporters van competitieleider Union hebben zondag via brief een klacht ingediend bij de Brusselse club. Dat gebeurde na ongewenste aanrakingen tijdens de thuiswedstrijd tegen STVV op 21 januari.

Na melding van vrouwelijke fans over ongewenste aanrakingen in de staantribune tijdens Union - STVV, is de club in contact met de politie om de daders te identificeren. De club wil absoluut dat ons stadion een veilige plek is voor iedereen en dat iedereen in het stadion zich ook veilig voelt. Union zal zelf ook maatregelen treffen, zodat ongepast intimiteiten meteen gemeld kunnen worden.

“We gaan dit ontoelaatbaar gedrag meteen van onze tribunes bannen. Voor de volgende wedstrijden (op verplaatsing in Brugge en thuis tegen Westerlo) zijn onze stewards gebrieft om meteen in te grijpen indien er grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld”, klinkt het.

“Stewards en veiligheidspersoneel zijn ook het eerste aanspreekpunt voor personen die zich onveilig voelen. Voor thuiswedstrijden zal dit ook zichtbaar worden aangekondigd op de digitale boarding.”

De club gaat dan de komende dagen en weken samenzitten met experts en lokale organisaties die ervaring hebben met het organiseren van grote evenementen met aandacht voor de veiligheid en integriteit van elke persoon in het stadion. “Zo willen we een heel efficiënt meldingssysteem voor de veiligheid op poten zetten”, is nog te horen.

CEO Philippe Bormans heeft persoonlijk op de brief van de vrouwelijke fans geantwoord, zo laat Union SG nog weten.

“De club was al begonnen met het implementeren van procedures om de veiligheid van iedereen op de tribune tijdens een wedstrijd, op straat en in ons Club House te vergroten”, zegt Bormans. “En deze procedures zullen nu meteen worden ontwikkeld met een focus op het aanpakken van alle vormen van seksisme en vrouwenhaat.”