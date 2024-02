Youri Mulder doet interessant voorstel om VAR efficiënter te maken na afkeuren wereldgoal De Sart

Julien De Sart scoorde een wereldgoal tegen RSC Anderlecht. Alleen stak de VAR daar een stokje voor door het doelpunt alsnog af te keuren.

De VAR neemt de schoonheid van het voetbal weg, zo was er maandagavond te horen in Extra Time, nadat de werelgoal van De Sart werd afgekeurd. Een stelling die Youri Mulder alleen maar kon bevestigen. Al is het niet zou eenvoudig om een goede oplossing te vinden voor het scheidsrechtersprobleem.

De VAR afschaffen lijkt alvast geen oplossing, want dat zou een stap terug betekenen voor het voetbal. Mulder doet dan ook een ander voorstel, dat de betrokkenheid van de trainers bij de beslissingen vergroot.

“Kunnen we zoals in American football geen "challenges" hebben? Als de coach een rood vlagje op het veld gooit, dan pas moet de VAR naar een fase kijken”, legt hij uit.

Volgens Gunther Schepens zouden ze bij de VAR dan gewoon liggen slapen en had Brian Riemer hoe dan ook zijn rood vlaggetje op het veld gegooid bij het doelpunt van De Sart en was de goal wellicht ook afgekeurd.

Communicatie VAR openbaar maken

Mulder blijft bij zijn standpunt. “Ja, maar dan hoeven ze alleen maar te kijken als het wordt gevraagd", aldus Mulder. "Nu zitten ze de hele tijd op te letten. Ze zoeken naar een foutje”, vult hij nog aan.

Een groot deel van het probleem zou opgelost zijn mocht de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter openbaar zijn. Dat zou in heel wat gevallen misschien al voor wat duidelijkheid kunnen zorgen waarom een bepaalde beslissing genomen wordt, zo reageerde Gert Verheyen nog.