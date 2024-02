Een voormalige speler van de JPL-league als coach van... Barcelona? De Spaanse pers is zeker

Xavi zal, net als Jürgen Klopp bij Liverpool, aan het einde van het seizoen aftreden als hoofdtrainer van barcelona. De Spaanse pers meldt twee belangrijkste concurrenten om hem te vervangen, waaronder een voormalige speler van Standard: Sergio Conceiçao.

De geruchtenmolen draait op volle toeren in Spanje sinds de officiële aankondiging van Xavi, die na het laatste duel van het seizoen niet langer hoofdtrainer zal zijn bij FC Barcelona.

Volgens de Iberische pers komen er twee favorieten naar voren om de voormalige middenvelder te vervangen: Hansi Flick en een zekere Sergio Conceiçao. Volgens het medium AS zijn Joan Laporta en Deco het echter niet eens over de prioritaire keuze.

Wordt Sergio Conceiçao de toekomstige trainer van Barça?

Laporta zou de voormalige Duitse bondscoach willen, terwijl Deco de huidige coach van Porto en voormalig speler van Standard Luik verkiest. Dit lijkt logisch gezien het feit dat een week geleden in de Portugese pers werd gemeld dat Sergio Conceiçao naar verwachting FC Porto zal verlaten aan het einde van zijn contract in juni, na zeven jaar trouwe dienst. Het ideale moment om de grootste uitdaging in zijn carrière aan te gaan?