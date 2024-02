Club Brugge is kampioen stadionverboden, maar politie in haar nopjes...: "Zeer goed werk"

Het hooliganisme vierde de voorbije maanden weer hoogtij in België. De meest gevreesde en efficiëntste straf? Stadionverboden. En in die categorie prijkt Club Brugge helemaal bovenaan.

De top vijf in België? Club Brugge, SV Zulte Waregem (1B), KMSK Deinze (1B), Charleroi en Sporting Lokeren-Temse (1ste amateurs). De cijfers van de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken geven aan dat er op 30 januari in totaal 1.043 stadionverboden in voege waren.

Vergelijken is wel niet mogelijk, want de cijfers per club worden niet vrijgegeven. “Dat Club Brugge bovenaan staat in die top vijf betekent helemaal niet dat zij per definitie meer hooligans hebben”, zegt eerste commissaris Carlo Smits van de voetbalcel van politiezone Brugge in KVW.

“Het betekent alleen dat zij hun huiswerk zeer goed maken en hun eigen huishoudelijk reglement, dat elke club verplicht moet hebben, strikt toepassen. Als je kijkt naar de supporters van Club, dan zien we dat wij in tegenstelling tot andere clubs goed gespaard blijven van bengaals vuurwerk en andere acties. Dat heeft alles te maken met hoe de club intern communiceert met de supporters. Club levert daar zeer goed werk in”, klinkt het.