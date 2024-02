Olivier Deschacht na uitlatingen van Boucaut: "Scheidsrechters snappen het niet goed"

Ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut noemde Hans Vanaken één van de meest verschrikkelijke spelers in België. Daar kwam al heel wat reactie op.

De uitlatingen van Alexandre Boucaut in La Tribune hebben een en ander in gang gebracht. Van alle kanten wordt er gereageerd op wat hij te zeggen had over Hans Vanaken, in de context van zijn rode kaart van afgelopen weekend op Antwerp na affluiten.

“Wat Boucaut zegt over Hans Vanaken is 100 procent correct”, zegt een ex-scheidsrechter die liever anoniem blijft bij Het Nieuwsblad. “Hij is één van die ambetante voetballers die commentaar heeft op elke beslissing tegen zijn ploeg en de scheidsrechter als pispaal ziet. Wesley Sonck was ook zo’n figuur, net als Steven Defour en Besnik Hasi.”

Olivier Deschacht neemt het op voor de spelers

Ook Olivier Deschacht heeft zijn reactie in huis, al wil hij in de eerste plaats de beledigingen van Hans Vanaken ook niet goed praten. “Maar ik neem het wel op voor de spelers. Wat sommige scheidsrechters niet goed snappen, is dat voetballers in zo'n match vol adrenaline zitten. Je hartslag gaat voortdurend richting 200 en op zulke momenten vol stress en emoties roep je weleens zaken die erg hard zijn. Zeker als je denkt dat je benadeeld wordt. Ik vind dat een arbiter dat moet kunnen plaatsen”, klinkt het.

Al moet het volgens Deschacht binnen grenzen gebeuren. Het mag bijvoorbeeld niet minutenlang blijven duren, de familie moet er niet in betrokken worden en het mag niet racistisch of discriminerend zijn.

“Heus niet elk scheldwoord is beledigend bedoeld. Kijk naar de Premier League. Daar vliegen de fuck yous en fuck-offs dikwijls over en weer, maar dat zijn pure emotionele reacties. Ik ben overtuigd dat Hans Vanaken die woorden sprak in een opwelling. Wat mij betreft had de ref gewoon eens pussy terug kunnen roepen en gedaan. Hans zou daar zelfs mee gelachen hebben.”