Anderlecht moet dringend op zoek naar oplossing voor Futures: dit is problemen zoeken

De RSCA Futures zijn een ploeg die het meeste van hun punten op verplaatsing pakt. Een vreemde vaststelling? Niet echt, want het Koning Boudewijnstadion is niet geschikt voor de ploeg van coach Marink Reedijk.

Tegen Seraing gingen ze alweer de boot in met 1-2. 'Thuis' heeft Anderlecht één zege en vijf gelijke spelen, terwijl ze op verplaatsing al 6 keer wonnen en 2 keer gelijkspeelden. Die cijfers mogen eigenlijk geen verrassing zijn, want de paar honderd toeschouwers in het immense Koning Boudewijn hebben geen invloed.

Anderlecht moet ergens een kleiner stadion vinden voor zijn beloften, want het veld ligt er grote delen van het jaar ook bijzonder slecht bij. Al wou Reedijk dat niet als excuus inroepen voor de nederlaag tegen Seraing. “We hadden het in de eerste helft moeten afmaken”, klonk het bij de Nederlander in Het Nieuwsblad.

“We hadden voldoende kansen, maar de afwerking ontbrak. Of er een vloek rust op het Koning Boudewijnstadion? Dan zorgen we toch zelf voor die vloek. Deze nederlaag hebben we vooral aan onszelf te wijten."

Al was het ook vreemd dat de gelijkmaker er kwam na een vrije trap die er kwam nadat Amando Lapage een correcte tackle deed. “Misschien maakte de ref een menselijke fout, maar daar mag onze wedstrijd niet van afhangen.”