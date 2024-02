Te weinig nieuwkomers? Sportieve baas van KV Mechelen ziet binnenkort toptransfer mogelijk

De supporters van KV Mechelen zouden hun ploeg graag meer transfers zien doen. Sportief directeur Tim Matthys spreekt klare taal.

De cijfers liegen er niet om. KV Mechelen leed een recordverlies van bijna 10 miljoen euro. Dat weegt ook enorm op de sportieve gang van zaken bij de club.

“Fijn is dat niet, al hoef ik mij er niet mee bezig te houden”, zegt sportief manager Tim Matthys meteen aan Gazet van Antwerpen. Al belemmert dat zijn werk uiteraard ook, maar hij krijgt naar eigen zeggen heel veel ondersteuning van meerderheidsaandeelhouder Philippe Van Esch.

Ook niet om bijna 400.000 euro op tafel te leggen. “Toen ik met Garananga afkwam, waar we een transfersom voor moesten betalen, blokte hij dat niet onmiddellijk af. Hij kijkt altijd naar het profiel en het potentieel van een speler.”

Iemand als Bruno of Frey naar KV Mechelen

Bij Malinwa krijgen ze geregeld het verwijt dat ze onvoldoende transfers doen, maar daarover is Matthys heel erg duidelijk. “Als je ziet welke putten hij al dichtte, dan mogen we onze pollekes kussen.”

En Matthys verwacht wel een toptransfer in de nabije toekomst. “Voor iemand als Gianni Bruno of Michael Frey, wiens loon we nu niet kunnen betalen, gaan we eens uithalen. Wat Cercle kan - meestrijden voor de top zes - moeten wij ook kunnen, idealiter volgend seizoen al.”

En voor Matthys zou het ook fantastisch zijn mocht KV Mechelen eens in de Conference League kunnen spelen, zo voegt hij er nog aan toe.