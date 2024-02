Zeer felle uitspraak: "Geen enkel team gaat ons uit play-off 1 spelen"

Het wordt nog razend spannend voor play-off 1 in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen. STVV droomt nog van de top-6, terwijl Genk en Gent het eigenlijk aan hun stand verplicht zijn. En dan is er nog Cercle Brugge.

Cercle Brugge speelde dit seizoen al heel veel goede wedstrijden, maar op bezoek bij Gent hadden ze wel de nodige meeval. "We trappen twee keer op doel en scoren twee keer. Soms moet je wat geluk hebben", aldus coach Miron Muslic.

Daarin bijgetreden door Hannes van der Bruggen: "Ik weet ook niet hoe we hier hebben gewonnen en twee keer hebben gescoord, maar dit is een belangrijke driepunter. Je kan dus wel begrijpen waarom ik hier sta te glunderen."

Cercle Brugge gelooft volop in play-off 1

"Dit is een emotionele driepunter voor ons tegen een goede ploeg als Gent", aldus Muslic opnieuw op zijn persconferentie achteraf in de KAA Gent Arena. "Met een man minder zo'n aanvalsgolven blijven overleven? Dat is knap."

"Iedereen geloofde er in en we hebben het gedaan. Zo pakken we 6 op 6 tegen Gent, geweldig voor ons. De top-6? We gaan er alles aan doen om er te blijven staan en geen team gaat ons eruithalen", is de coach van De Vereniging vol vertrouwen. Eerder gaf Hein Vanhaezebrouck al aan dat Cercle zeker play-off 1 zou halen en dat er dus iemand anders uit moet.