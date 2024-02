Club Brugge gelooft in de jeugd en neemt stevige beslissing over twee youngsters

Club Brugge gelooft volop in de kracht van de jeugd. Daartoe hebben ze nu ook besloten om twee youngster extra ervaring te laten opdoen bij de A-kern. Een nieuwe stap in de ontwikkeling voor beide jonge kerels. Met speelminuten de komende weken en maanden als gevolg?

Club Brugge heeft via haar sociale kanalen laten weten dat vanaf heden Joaquin Seys en Bi Abdoul Kader Yameogo zullen mogen meetrainen met de A-kern. Daarmee worden ze beloond voor hun goede prestaties en ontwikkeling bij de beloften.

De 19-jarige Ivoriaan Yameogo is een centrale verdediger die van Ronny Deila afgelopen weekend tegen KAS Eupen meteen zijn eerste vijf minuten bij de A-ploeg kreeg. Joaquin Seys van zijn kant is een 18-jarige linkervleugelverdediger die tot op heden al negentien wedstrijden afwerkte bij de B-kern dit seizoen. Hij zit al sinds 2012 bij Club Brugge en kwam toen over van KV Oostende.

Part of the big boys. 😍



Joaquin Seys & Bi Kader Yameogo will from now on join the training sessions of our first team. 🔵⚫ pic.twitter.com/hknf2PMO4w — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2024

"Deel van de grote jongens", aldus Club Brugge op X. Ze geloven eens te meer in de toekomst, zoveel is nu alweer duidelijk. Door onder meer het vertrek van Buchanan en omdat er niet echt veel bij kwam in de defensie lijken de jongelingen te profiteren.