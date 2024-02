Hoe Club Brugge voor hét record en donderslag bij heldere hemel zorgde

Igor Thiago vertrekt komende zomer van Club Brugge naar Brentford voor een recordbedrag van liefst 37 miljoen euro. Een deal die niemand zag aankomen, want Antonio Nusa was lange tijd op weg naar de Premier League.

Igor Thiago ruilt Club Brugge in voor het Engelse Brentford, waar hij in juli een contract tot 2029 zal tekenen. De 22-jarige Braziliaan pakte zo alles en iedereen in snelheid, inclusief de collectieve pers die van niets wist.

Een transfer of mogelijke transfer die werkelijk nergens uitlekt? Dat is een heel zeldzame zaak, maar in de zaak van Thiago was het dus wel zo. Sterker nog: zelfs transfergoeroe Fabrizio Romano repte met geen woord over de deal.

Igor Thiago will join Brentford FC next season. 🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



But first, time to shine in 🔵⚫ until the end of the season. 🙏🏼 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2024

Het is opvallend, want transfers in Engeland zijn altijd onderhevig aan de meeste geruchten. Bovendien is een deal van 37 miljoen euro geen kleine transfer. En dus is het nog maar de vraag hoe zoiets onder de radar is kunnen blijven.

"We werken graag in stilte", aluds Marcelo Beer, die Thiago al sinds zijn 16 jaar vertegenwoordigt, tegen Sporza. "Bovendien wilde Brentford echt voor een surprise zorgen. Goed gelukt, hé?"