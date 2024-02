Opnieuw problemen met supporters: politie moet massaal ingrijpen tegen harde kern van Eintracht Frankfurt

De supporters van Frankfurt staan ervoor bekend om geen al te beste reputatie te hebben. En dat blijkt ook opnieuw in de wedstrijd tegen Union.

Union ontvangt op dit moment Frankfurt in de play-offs van de Conference League, in het stadion van Anderlecht. De politie zette een enorme actie op poten in buurgemeente Dilbeek. Omdat daar de harde kern van Frankfurt opdook.

Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA) werden er aan het gemeentelijk zwembad auto's opgemerkt met Duitse nummerplaten. Na analyse van de politie bleek het om geseinde nummerplaten te gaan, die gelinkt konden worden aan de harde kern van Frankfurt.

Harde kern Frankfurt opgepakt

De Brusselse politiezone Zuid, waar Anderlecht onder valt, was op de hoogte dat er nog leden gingen volgen. "Effectief kwamen nadien nog twintig à dertig wagens de wijk ingereden", zegt Segers bij Het Nieuwsblad. De wijk werd nadien volledig afgesloten.

"Alle aanwezige Duitsers worden gefouilleerd en vervolgens in busjes naar Brussel gebracht. Het gaat toch snel om tachtigtal personen. Daar blijven ze in de cel tot minstens na de wedstrijd", gaat Segers nog verder.