CEO van Cercle Brugge reageert na passage van Muslic bij Extra Time

Miron Muslic was te gast in Extra Time. Hij weigerde echter een antwoord te geven op een prangende vraag.

Miron Muslic heeft een groot aandeel in het succesverhaal dat Cercle Brugge op dit moment aan het schrijven is. Deelname aan de Champions’ Play-Offs zou een enorme beloning zijn voor al het geleverde werk.

Waar hij eerst gezien werd als de man die Yves Vanderhaeghe en Dominik Thalhammer wegjoeg, krijgt hij nu meer en meer het label van toptrainer op zich geplakt.

In Extra Time weigerde hij deze week echter een antwoord te geven op de vraag of hij ook volgend seizoen aan de slag blijft als trainer van de Vereniging. Iets wat bij de supporters toch wel voor enige ongerustheid zorgde.

Muslic heeft nog een contract bij Cercle Brugge

CEO Alexander Vantyghem is evenwel heel erg duidelijk in zijn reactie op die uitspraken van zijn trainer, zo bevestigt hij aan Het Nieuwsblad.

“De situatie is duidelijk: hij heeft nog 16 maanden contract. Er staat een optie in. Niet voor Cercle, niet voor Miron, maar het contract loopt wel degelijk tot eind volgend seizoen. Ik zie dus geen probleem”, is hij heel erg duidelijk.

Ook technisch directeur Rembert Vromant wil met Muslic verder blijven werken. “Muslic is de man die we op dit moment nodig hebben. Hij is duidelijk en heel slim om de dingen juist te verwoorden. Hij is oprecht en je weet wat je eraan hebt.”