Johan Boskamp heeft duidelijke boodschap over transfer van Thiago

Club Brugge verkoopt Igor Thiago voor 37 miljoen euro aan Brentford. Daar kijkt zelfs Johan Boskamp stevig van op.

Het was een grote verrassing toen Club Brugge bekendmaakte dat het spits Igor Thiago verkocht heeft aan het Engelse Brentford. Hij doet wel nog het seizoen uit in het Jan Breydelstadion.

Ook de transfersom van 37 miljoen euro is opvallend. “Nou, ik weet niet hoe Vince (Vincent Mannaert, nvdr.) dat geflikt heeft, maar Club mag hem bij zijn afscheid wel trakteren op een duur dinertje”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

Een paar maanden geleden was de perceptie nochtans helemaal anders en vond iedereen het maar een transfer van niks. “En nu is hij de duurste uitgaande transfer ooit in België. Knap gedaan van Vince, dat mag ook eens gezegd worden.”

Al is het wel uitkijken of Thiago zijn prijs kan waarmaken in het Verenigd Koninkrijk. “Afwachten. Op het eerste gezicht is hij gebouwd voor de Premier League, maar daar zijn de verdedigers ook wel van een ander kaliber als die in België.”

Bij Club Brugge zullen ze er alvast niet meer van wakker liggen nu de deal helemaal rond is, al zouden ze hem graag topschutter zien worden en er mee voor laten zorgen dat blauwzwart de titel opnieuw in handen krijgt.