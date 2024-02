Riemer laat zich uit over recordtransfer van Igor Thiago: "Ik was héél verrast"

Brian Riemer kent de Premier League. De Anderlecht-coach was er 4,5 jaar aan de slag bij... Brentford, de club die net Igor Thiago voor een recordbedrag van 37 miljoen euro kocht. De Deen moest toch even de wenkbrauwen fronsen toen hij het nieuws hoorde.

Riemer heeft nog altijd heel goeie contacten bij zijn ex-club. "Om duidelijk te zijn: ze hebben mij niet gebeld voor informatie", lachte hij. "Wat ik wel weet, is dat ze een sterk scouting systeem hebben. Ze laten nooit emoties of gevoelens meepraten, het gaat altijd over feiten."

Maar Riemer kent de Belgische competitie nu ook wel en heeft Thiago al veel zien spelen. "Om eerlijk te zijn: ik was heel verrast. Hij zal Ivan Toney moeten vervangen en dat zijn toch wel heel grote schoenen om te vullen. Een Engels international die al enorm veel doelpunten (71 in 128 wedstrijden, nvdr.) maakte. Thiago gaat naar een heel grote club."

Debast gaat hier ook niet heel zijn carrière blijven

Maar het is wel een teken dat de Premier League-clubs de Belgische competitie in het oog houden. "Brentford dacht ook aan Nusa en de clubs hier hebben al veel spelers aan de Premier League geleverd. België is een goeie opstap."

"Ik heb het jullie al gezegd dat dit een fysieke competitie is. De Premier League is op dat niveau wel nog iets anders, maar ze zijn al aan iets gewend."

Riemer denkt immers aan komende zomer, wanneer er ook Anderlecht-spelers zullen vertrekken. "Debast gaat hier bijvoorbeeld nooit heel zijn carrière blijven hé. Hij kon vorige zomer en deze winter ook al verkocht worden, maar we hadden een plan voor hem. En daar houden we ons aan."