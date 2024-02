Verrassend! Niet Club Brugge, maar deze ploeg uit 1A boekte de laatste jaren de grootste transferwinst

Club Brugge verkocht deze week Igor Thiago aan Brentford. Daarmee komt er opnieuw een fikse transferwinst binnen op Jan Breydel.

Club Brugge heeft de voorbije jaren enkele knappe transfers afgerond. De laatste van Igor Thiago is een schot in de roos en ligt in de grootte-orde van die van Charles De Ketelaere die richting AC Milan trok.

Blauwzwart heeft sinds 2011-2012 de grootste totaalsom aan transferinkomsten in de Jupiler Pro League gemaakt, als we de cijfers van Transfermarkt mogen geloven. Het gaat in het totaal om 394,16 miljoen euro aan inkomsten uit transfers.

Minder inkomsten, grotere winst

Aan de uitgavenkant komt club Brugge op een totaal van 284,23 miljoen euro, wat de transferwinst in het totaal op 109,93 miljoen euro brengt.

Maar dat cijfer is nog een pak minder dan wat een andere ploeg uit de Jupiler Pro League van winst maakte op zijn aankopen. De grootste winst gaat naar RSC Anderlecht, met maar liefst 168,45 miljoen euro.

Sinds 2011 deed paarswit 209,92 miljoen euro aan uitgaven, maar haalde het ook 378,36 miljoen euro binnen aan transfers.