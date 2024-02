Anderlecht heeft de perfecte teamspeler: "'Geen probleem', zei hij direct"

Anderlecht kan tegen STVV weer profiteren van eventuele misstappen van de concurrentie. Al zijn de Truienaars dit seizoen al een te duchten tegenstander gebleken. Maar Brian Riemer kan rekenen op een goeie sfeer binnen zijn ploeg.

De concurrentie bij Anderlecht is groot, maar de groep blijkt daar goed mee om te gaan. Alle neuzen wijzen in dezelfde richting. Zo kreeg Luis Vazquez eens de kans van bij de start en deed het goed, maar tegen Charleroi zat hij alweer op de bank.

Brian Riemer is een goeie people manager, want hij verklaart zijn keuzes ook aan zijn spelers. "Kijk, het is duidelijk: Kasper Dolberg is onze nummer 1", aldus de coach. "Maar je hebt gelijk dat Vazquez het goed deed. Ik ben het hem dan ook gaan uitleggen waarom Dolberg weer in de basis stond."

De Argentijn is blijkbaar een geduldig man. "Ik heb hem gezegd dat hij heel goed bezig is, maar dat Dolberg eerste spits is. Weet je wat hij zei? 'No problem coach! I understand.' Het respect tussen die twee, dat is alles! Het team is groter dan het individu en iedereen begrijpt dat."

"We hebben een plan met Vazquez en hij gaat hier eerste spits worden. Hij heeft al vijf keer gescoord ook. We zitten in een goeie positie met die twee."