Extra opsteker voor Ronny Deila in Brugse derby, ook teruggekeerde in selectie van gehavend Cercle Brugge

Club Brugge speelt op zondag de Brugse derby in Jan Breydel op bezoek bij Cercle Brugge. Blauw-zwart maakte op zaterdagavond de selectie bekend voor dat duel en daarin merken we heel wat opstekers voor coach Ronny Deila.

Raphael Onyedika is terug na zijn avontuur met Nigeria in de African Cup of Natsions, waar hij de finale haalde. En hij zit ook meteen in de selectie van Club Brugge voor de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge.

Back in Bruges. 🇳🇬🔵⚫️ #AFCON — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 15, 2024

Ronny Deila kan bovendien ook opnieuw rekenen op Igor Thiago en Hans Vanaken, die terugkeren uit schorsing. Op die manier begint blauw-zwart mogelijk op zijn sterkst aan de wedstrijd tegen De Vereniging, waar wel wat spelers niet beschikbaar zijn.

Thibo Somers pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst, ook Flavio Nazinho is er niet bij. De selecties van beide ploegen werden ondertussen vrijgegeven, zondagmiddag wordt er om 13.30 uur afgetrapt op Jan Breydel.